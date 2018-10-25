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Румынские венгры попросили ООН защитить венгров Закарпатья

Комментариев: 1
Венгерские политические партии и организации Румынии написали совместное заявление в ООН в защиту венгров Закарпатья.
Румынские венгры написали заявление в ООН в защиту венгров Закарпатья
Румынские венгры написали заявление в ООН в защиту венгров Закарпатья
mukachevo.net

Венгерские политические партии и организации Румынии подписали совместное заявление в защиту прав меньшинств, которое подали в Организацию Объединенных Наций. В частности, в нем говорится о так называемых "притеснениях" закарпатских венгров, передает в четверг, 25 октября, Mukachevo.net.

"Поскольку теперь в Украине не только лишают представителей закарпатских меньшинств их прав, но и преследуют венгров, следует напомнить о второй статье Декларации ООН о ликвидации дискриминации. Просим предупредить Украину, согласно уставу ООН, чтобы она несла ответственность за принятый ею документ", - говорится в заявлении.

Отмечено, что под указанным заявлением подписались представители Демократического союза венгров Румынии, Венгерской Народной партии Трансильвании, Венгерской Гражданской партии, а также представители венгерского национального совета и Секейского национального совета.

Известно, что встреча партий и организаций прошла 24 октября в Коложваре (Румыния) с участием Каталин Сили, уполномоченного госсекретаря премьер-министра Венгрии.

Ранее прокуратура Закарпатской области открыла уголовное производство по факту умышленного разжигания национальной розни из-за появления в регионе билбордов с изображениями деятелей политической партии Общество венгерской культуры Закарпатья с антивенгерскими надписями.

Перед этим лидер венгерской партии КМКС Василий Брензович на встрече в Брюсселе пожаловался на притеснения закарпатских венгров.

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Теги: ООН, Венгрия, Закарпатье, Румыния, обращение, заявления, партии, защита, заявление, венгры, национальные меньшинства
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
П    25.10.2018, 13:39
Оценка:  +3
П
Следующим заявлением будет - о защите цыган с Киевского вокзала?
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