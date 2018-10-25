Военные США случайно сбросили броневик с самолета
Бронемашина упала в сельской местности, однако, в результате инцидента никто не пострадал.
Американские военные случайно сбросили бронеавтомобиль Humvee с самолета примерно в миле от предполагаемой зоны высадки. Об этом сообщает Military.com.
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Отмечается, что самолет проводил испытания новой платформы десантирования тяжелой техники.
“Мы не знаем, что произошло, платформа рано выпала и приземлилась в сельской местности. Никто не пострадал, ничье имущество не повреждено“, - сообщили военные.
Специалисты выясняют обстоятельства случившегося. Проводится расследование.
Incrideble video of Humvee Airdrop from #C17 to drop zone 👏👏 pic.twitter.com/RN529LfiEk— Fighter-pictures (@fighterpics) 23 октября 2018 г.
Напомним во Франции самолет случайно сбросил “бомбу“ на завод. Учебная бомба ранила двоих людей и вызвала панику.