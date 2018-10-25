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Военные США случайно сбросили броневик с самолета

Комментариев: 1
Бронемашина упала в сельской местности, однако, в результате инцидента никто не пострадал.
Броневик выпал в миле от запланированной зоны высадки
Броневик выпал в миле от запланированной зоны высадки
скриншот

Американские военные случайно сбросили бронеавтомобиль Humvee с самолета примерно в миле от предполагаемой зоны высадки. Об этом сообщает Military.com.

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Отмечается, что самолет проводил испытания новой платформы десантирования тяжелой техники.

“Мы не знаем, что произошло, платформа рано выпала и приземлилась в сельской местности. Никто не пострадал, ничье имущество не повреждено“, - сообщили военные.

Специалисты выясняют обстоятельства случившегося. Проводится расследование.

Напомним во Франции самолет случайно сбросил “бомбу“ на завод. Учебная бомба ранила двоих людей и вызвала панику. 

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Теги: США, авиация, самолет, видео, военные, бронемашина
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Комментариев (1)
LifeStriker    25.10.2018, 13:05
Оценка:  +1
LifeStriker
там 3 броневика упало на видео
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