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В Краснодарском крае мощное наводнение, введен режим чрезвычайной ситуации

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Затоплены железнодорожные станции и дороги, разрушен мост.
Уже известно о двух жертвах
Уже известно о двух жертвах
facebook.com/Кристина Мруг

В России, Туапсинском районе Краснодарского края, из-за сильного наводнения, вызванного дождями, ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ливни в районе начались 24 октября. На Туапсе всего за 6 часов выпало 116 мм осадков. Затопило железнодорожные станции Гойтх и Пшиш, перегон Туапсе-Апшеронск, участок автодороги Индюк-Кривенковская. Также произошло обрушение моста в поселке Цыпка на автодороге регионального значения.

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Всего в районе оказались затопленными 22330 домовладений с населением 72537 человек, передает Stormnews

Кроме того, в Апшеронском районе произошло частичное подтопление 4 населенных пунктов. Эвакуировали 70 человек, в том числе 30 детей. В районе Сочи частично в зону подтопления попали 5 населенных пунктов.

Как передает Telegram-канал Mash, жертвами потопа стали два человека.

Напомним, 21 октября в центре Рима затопило дороги и несколько станций метро из-за сильного дождя, который обрушился на город. Во многих районах дожди сопровождались градом.

Позднее Рим накрыло бурей и градом, город был засыпан снегом.

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Теги: Россия, РФ, Краснодарский край, непогода, наводнение, паводок
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