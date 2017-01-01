В Краснодарском крае мощное наводнение, введен режим чрезвычайной ситуации
В России, Туапсинском районе Краснодарского края, из-за сильного наводнения, вызванного дождями, ввели режим чрезвычайной ситуации.
Ливни в районе начались 24 октября. На Туапсе всего за 6 часов выпало 116 мм осадков. Затопило железнодорожные станции Гойтх и Пшиш, перегон Туапсе-Апшеронск, участок автодороги Индюк-Кривенковская. Также произошло обрушение моста в поселке Цыпка на автодороге регионального значения.
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Всего в районе оказались затопленными 22330 домовладений с населением 72537 человек, передает Stormnews.
Кроме того, в Апшеронском районе произошло частичное подтопление 4 населенных пунктов. Эвакуировали 70 человек, в том числе 30 детей. В районе Сочи частично в зону подтопления попали 5 населенных пунктов.
#Туапсе 20 минут назад, стихия не уходит pic.twitter.com/2KVu7ACwLp— Евгений Овсянников (@bensi23rus) 25 октября 2018 г.
Как передает Telegram-канал Mash, жертвами потопа стали два человека.
Напомним, 21 октября в центре Рима затопило дороги и несколько станций метро из-за сильного дождя, который обрушился на город. Во многих районах дожди сопровождались градом.
Позднее Рим накрыло бурей и градом, город был засыпан снегом.