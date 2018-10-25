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Минск раскритиковал Климкина за слова о Беларуси

Комментариев: 1
В Минске раскритиковали заявления главы МИД Украины об опасности пребывания украинцев в Беларуси.
Спикер белорусского МИД Анатолий Глаз раскритиковал заявления главы МИД Украины
Спикер белорусского МИД Анатолий Глаз раскритиковал заявления главы МИД Украины
МИД Беларуси

В министерстве иностранных дел Беларуси раскритиковали заявления главы МИД Украины Павла Климкина об опасности пребывания украинцев в Беларуси. Об этом сказал пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз на брифинге в четверг, 25 октября, передает Интерфакс-Украина.

"Нет смысла комментировать эту, мягко говоря, небылицу. Давайте спросим у 160 тыс. украинских беженцев, прибывших в нашу страну, где им безопаснее жить. Или у 1,5 млн украинских граждан, посетивших Беларусь. Создается впечатление, что наши украинские коллеги перестроились на мышление исключительно военными категориями, в том числе и в отношении своего ближайшего соседа - Республики Беларусь", - отметил Глаз.

По его словам, "буквально вчера в Вене они нарисовали страшилки о неких танковых армадах, напавших на Украину с территории Беларуси".

"Наш президент неоднократно говорил, что отсюда их могут оккупировать только армады белорусских тракторов и комбайнов", - подчеркнул дипломат.

Ранее Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolitа заявил, что истории задержаний украинских граждан в Беларуси и передачи их России свидетельствуют о том, что пребывание украинцев в этой стране может представлять опасность, и этот вопрос будет обсуждаться с Минском.

Также сообщалось, что в Беларуси признали экстремистской украинскую кричалку.

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Теги: Беларусь, МИД Украины, украинцы, визит, международные отношения, комментарии, критика, МИД, заявления, дипломатические отношения, Минск, заявление, Климкин, Павел Климкин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Sancho-s    25.10.2018, 13:58
Оценка:  -1
Sancho-s
Климкин молодец, а мнения режимов не интересны
Gaib    25.10.2018, 14:04
Оценка:  -1
Gaib
Климкин родился в России и делает так, чтобі Украина развалилась. Для єтого нужно поляризировать общество - что и сделала єта власть
Sancho-s    25.10.2018, 14:06
Оценка:  0
Sancho-s
Дурь чистой воды, отражения в зеркале не боитесь?
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