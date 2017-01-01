В Польше грузовик сбил украинца
В Польше грузовик насмерть сбил 38-летнего гражданина Украины. Инцидент случился рано утром в четверг, 25 октября, сообщает Польское радио.
Как отмечается, авария произошла в селе Бонево в Люблинском воеводстве - грузовик совершила наезд на пешехода, в результате полученных травм мужчина погиб.
ДТП случилось возле остановки, на которой ранее мужчина вышел из автобуса - на момент аварии он находился посередине проезжей части.
Сейчас местные правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Также отмечается, что водитель грузовика был трезвым.
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