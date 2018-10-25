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Роберта Де Ниро получил в посылке бомбу - CNN

Комментариев: 2
В нью-йоркский офис актера прислали подозрительный пакет, похожий на те, что раньше неизвестные отправили ряду политиков США.
В офисе актера провели эвакуацию
В офисе актера провели эвакуацию
EPA/UPG

В нью-йоркский офис голливудского актера Роберта Де Ниро пришел подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. 

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Как передает CNN, офис эвакуировали из-за угрозы взрыва. 

Два источника в правоохранительных органах в комментарии телеканалу рассказали, что адресованный актеру пакет был похож на те, что ранее прислали американским политикам - на нем было наклеено шесть марок с изображением флага США в два ряда.

На передней стороне пакета не было почтового штемпеля. При помощи рентгена правоохранители выяснили, что внутри пакета находится взрывное устройство. 

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Стоит отметить, что посылки с бомбами по неизвестным причинам приходят известным личностям, которые ранее выступали с острой критикой президента США Дональда Трампа.

Напомним, 24 октября в доме бывшего президента США Билла Клинтона и его супруги, бывшего госсекретаря и кандидата в президенты страны Хиллари Клинтон обнаружили бомбу. Позднее посылку с взрывным устройством обнаружили в офисе бывшего президента США Барака Обамы в Вашингтоне. До этого бомбу получил американский миллиардер Джордж Сорос.

К вечеру в Белом доме отреагировали на массовую рассылку взрывных устройств.

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Теги: Роберта Де Ниро, бомба, посылка
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Комментариев (2)
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KeeSHA    25.10.2018, 16:18
Оценка:  +2
KeeSHA
Какая нахрен "РобертА"? Вы там что, в редакции, даже заголовка без ошибок написать не в состоянии...?!
ConcorD    25.10.2018, 15:51
Оценка:  +1
ConcorD
Пошел пиар
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