Роберта Де Ниро получил в посылке бомбу - CNN

В нью-йоркский офис актера прислали подозрительный пакет, похожий на те, что раньше неизвестные отправили ряду политиков США.

В нью-йоркский офис голливудского актера Роберта Де Ниро пришел подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство.

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Как передает CNN, офис эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Два источника в правоохранительных органах в комментарии телеканалу рассказали, что адресованный актеру пакет был похож на те, что ранее прислали американским политикам - на нем было наклеено шесть марок с изображением флага США в два ряда.

На передней стороне пакета не было почтового штемпеля. При помощи рентгена правоохранители выяснили, что внутри пакета находится взрывное устройство.

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Стоит отметить, что посылки с бомбами по неизвестным причинам приходят известным личностям, которые ранее выступали с острой критикой президента США Дональда Трампа.

Напомним, 24 октября в доме бывшего президента США Билла Клинтона и его супруги, бывшего госсекретаря и кандидата в президенты страны Хиллари Клинтон обнаружили бомбу. Позднее посылку с взрывным устройством обнаружили в офисе бывшего президента США Барака Обамы в Вашингтоне. До этого бомбу получил американский миллиардер Джордж Сорос.

К вечеру в Белом доме отреагировали на массовую рассылку взрывных устройств.