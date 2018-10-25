Европарламент принял резолюцию по Керченскому мосту
Европейский парламент в четверг, 25 октября, принял резолюцию, в которой осудил действия России в Азовском море и Керченском проливе, в том числе строительство Керченского моста, сообщает Европейская правда.
Резолюция также призывает к усилению санкций в отношении России и расширению сферы действия миссии ОБСЕ в Украине, в сфере морских перевозок.
ЕП "выражает сожаление по поводу незаконной добычи нефти и газа Российской Федерацией на территории Украины; подчеркивает возможную опасность использования Россией существующих нефтегазовых месторождений в Азовском море после достижения своей цели превращения его во внутреннее озеро в пределах Российской Федерации".
Также в Европарламенте отмечают, что Крымский мост построен незаконно. В документе выражается обеспокоенность в связи с участием европейских компаний в строительстве моста.
Также в Европарламенте приветствовали введение санкций в отношении шести компаний, причастных к строительству. В резолюции призвали Совет ЕС требовать от РФ немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов, а также рассмотреть соответствующие контрмеры.
В резолюции говорится, что Россия, часто и в грубой форме, блокирует и проверяет корабли, которые идут через Керченский пролив в или из украинских портов.
В резолюции отдельно отметили, что города региона претерпели значительные экономические потери из-за аннексии Крыма и конфликта на Донбассе, а ситуация на Азове еще больше усугубляет ситуацию.
Напомним, сегодня также сообщалось, что в Азовское море зашли еще два военных корабля России.
Напомним, в Украине до конца года развернут новое Региональное управление морской охраны, которое возьмет под охрану морской рубеж от Измаила (Одесская область) до Мариуполя (Донецкая область).
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