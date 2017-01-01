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Саудовская Генпрокуратура признала убийство Хашукджи преднамеренным

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Сведения, которыми располагают турецкие власти, указывают на то, что действия подозреваемых в случае Хашукджи были преднамеренными.
Дверь саудовского консульства в Стамбуле
Дверь саудовского консульства в Стамбуле
dpa

Генеральная прокуратура Саудовской Аравии назвала убийство журналиста Джамаля Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле преднамеренным.

"Сведения, которыми располагают турецкие власти, указывают на то, что действия подозреваемых в случае Хашукджи были преднамеренными", - говорится в заявлении Генпрокуратуры, которое в четверг, 25 октября, цитирует саудовское государственное информагентство Saudi Press Agency.

Расследование убийства журналиста будет продолжено на основании новой информации, полученной совместной саудовско-турецкой группой следователей, сообщила далее Генпрокуратура.

Напомним, Хашукджи писал для газеты The Washington Post и критиковал действия саудовских властей, он пропал 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист намеревался забрать документы для свадьбы.

Саудовская Аравия официально признала смерть журналиста 20 октября. В генпрокуратуре заявили, что в здании саудовского консульства произошел конфликт, повлекший смерть Хашукджи.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: США, Саудовская Аравия, смерть, журналист, убийство
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Источник: korrespondent.net

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