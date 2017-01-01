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Сын убитого журналиста Хашукджи покинул Саудовскую Аравию - СМИ

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СМИ пишут, что Салах Хашукджи покинул территорию Саудовской Аравии. Где он сейчас находится, не сообщается.
Сын Джамаля Хашудкжи покинул Саудовскую Аравию
Сын Джамаля Хашудкжи покинул Саудовскую Аравию

Старший сын убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи покинул территорию Саудовской Аравии. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Отмечается, что Салах Хашукджи имеет двойное гражданство Саудовской Аравии и США, из-за чего ему были запрещены поездки за рубеж. Сообщается, что сын убитого журналиста покинул королевство в среду, 24 октября. Оба источника отказались раскрыть пункт назначения сына Хашукджи.

Напомним, Джамаль Хашукджи был убит в консульстве королевства в Стамбуле удушающим захватом.

Саудовская Аравия официально признала смерть журналиста 20 октября.

 

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Теги: СМИ, Саудовская Аравия, журналист, убийство, Сын
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Источник: korrespondent.net

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