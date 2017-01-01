В Иордании утонул автобус: погибли 10 детей

Затопление автобуса из-за проливных дождей в Иордании привело к гибели минимум 10 детей, еще 16 пропали без вести.

Недалеко от Мертвого моря произошла трагедия dailystar.com.lb



Автобус с 37 детьми попал в ливень по дороге в туристический район неподалеку от Мертвого моря в Иордании. Транспортное средство унесло потоками воды, сообщает ливанское издание

Автобус с 37 детьми попал в ливень по дороге в туристический район неподалеку от Мертвого моря в Иордании. Транспортное средство унесло потоками воды, сообщает ливанское издание Daily Star

По предварительным данным, погибли 10 детей. 11 спасены, еще 16 числятся пропавшими без вести.



В настоящее время на месте происшествия проводится масштабная поисково-спасательная операция, в ней принимают участие военные и вертолеты. Местные власти ожидают дальнейшего роста числа жертв.



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