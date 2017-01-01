У берегов Японии произошло сильное землетрясение

Эпицентр находился в 44 км к юго-востоку от города Исиномаки на острове Хонсю. Угроза цунами не объявлялась.



Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья японского острова Хонсю. Об этом сообщает Геологическая служба США в четверг, 25 октября.

Эпицентр землетрясения находился в 44 км к юго-востоку от города Исиномаки, префектура Мияги. Очаг происшествия находился на глубине 43 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, 22 октября землетрясение магнитудой 4,5 произошло возле японского острова Хоккайдо. В сентябре в побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6.

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