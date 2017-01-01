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Бомбы по почте: в ФБР назвали точное число посылок

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В Федеральном бюро расследований США рассказали, что агентами было обнаружено 10 подозрительных посылок.
В США расследуют рассылку по почте взрывных устройств
В США расследуют рассылку по почте взрывных устройств


Агенты Федерального бюро расследований США в общей сложности обнаружили 10 подозрительных посылок, в которых могли находиться взрывные устройства. Об этом говорится в сообщении в ФБР в Twitter.

"В штатах Нью-Йорк, Мэриленд, Флорида, Делавер и Лос-Анджелес были обнаружены 10 подозрительных отправлений. Каждый пакет был изъят сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас их изучают эксперты", – сообщили в ведомстве.

Напомним, накануне в США некоторым политикам пришли посылки со взрывными устройствами. По одной посылке пришло по адресу резиденции Билла и Хиллари Клинтон и Барака и Мишель Обамы. Кроме того, посылку с подозрительным содержимым отправили бывшему вице-президенту США Джо Байдену.

По данным полиции, у посылок с самодельными бомбами был один и тот же отправитель.

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Теги: США, бомба, ФБР, посылка
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Источник: korrespondent.net

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