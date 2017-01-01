Двое туристов разбились в национальном парке в США
Власти американского штата Калифорния сообщили о гибели двоих туристов в Йосемитском национальном парке.
Два человека погибли в Йосемитском национальном парке в США. По предварительной версии, они упали с популярного среди туристов места для осмотра окрестностей – уступа Тафт Поинт, сообщает Fox26.
Тела мужчины и женщины были найдены в четверг, 25 октября. По факту их гибели начато расследование.
Национальный парк Йосемите расположен в штате Калифорния. Он занимает более 3 тысяч кв. км и находится на западных склонах горного хребта Сьерра-Невада.
Напомним, в Ивано-Франковской области во время прохождения туристического маршрута погиб турист. Кроме того, в Германии автобус с туристами врезался в грузовик.
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