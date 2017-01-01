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Мощное землетрясение произошло у берегов Греции

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Эпицентр землетрясения магнитудой 6,8 примерно в 120 км от города Патры. Данных о пострадавших и разрушениях нет.
У берегов Греции произошло сильное землетрясение
У берегов Греции произошло сильное землетрясение
Flickr/ Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Греции, сообщает Геологическая служба США.
 
Очаг землетрясения, произошедшего в Ионическом море, залегал на глубине 16 км. Эпицентр располагался примерно в 120 км от города Патры.
 
За полчаса до землетрясения в 5 км от эпицентра произошел толчок магнитудой 5. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
 

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Теги: Землетрясения, Греция, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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