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После землетрясения у берегов Греции объявлена угроза цунами

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После мощного землетрясения магнитудой 6,8 у берегов Греции в Средиземном море объявлена угроза цунами.
На Грецию может обрушиться цунами
На Грецию может обрушиться цунами
twitter.com/LastQuake

Угроза цунами объявлена в Средиземном море после землетрясения магнитудой 6,8 у побережья Греции, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
 
Эпицентр подземных толчков находился в 42 км на юго-запад от острова Закинф, очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки были ощутимы в Албании, южной Италии и на Мальте. 
 
"Зафиксировано изменение уровня воды в море, подтверждается угроза цунами", – говорится в сообщении EMSC в Twitter.

На Индонезию обрушилось цунами
 
Ранее сообщалось, что за полчаса до землетрясения у берегов Греции в 5 км от эпицентра произошел толчок магнитудой 5

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Теги: Греция, угроза цунами, цунами, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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