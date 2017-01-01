После землетрясения у берегов Греции объявлена угроза цунами

После мощного землетрясения магнитудой 6,8 у берегов Греции в Средиземном море объявлена угроза цунами.

На Грецию может обрушиться цунами twitter.com/LastQuake



Угроза цунами объявлена в Средиземном море после землетрясения магнитудой 6,8 у побережья Греции, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).



Эпицентр подземных толчков находился в 42 км на юго-запад от острова Закинф, очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки были ощутимы в Албании, южной Италии и на Мальте.





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"Зафиксировано изменение уровня воды в море, подтверждается угроза цунами", – говорится в сообщении EMSC в Twitter.

Ранее сообщалось, что за полчаса до землетрясения у берегов Греции в 5 км от эпицентра произошел толчок магнитудой 5

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