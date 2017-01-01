Ассанж отказался выполнять требования Эквадора

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался соблюдать протокол поведения в посольстве Эквадора в Лондоне.

Джулиан Ассанж шесть лет живет в посольстве Эквадора в Лондоне



Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался соблюдать правила поведения, которые для него составили власти Эквадора. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники.

Ассанж отказался соблюдать протокол поведения от властей Эквадора и в знак протеста также отказался получать пароли для выхода в интернет.

Напомним, от основателя WikiLeaks, который проживает в эквадорском посольстве в Лондоне, потребовали меньше писать в интернете и самостоятельно убираться в комнате и ухаживать за своим котом.

Основатель WikiLeaks в 2012 году нашел убежище в посольстве Эквадора, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании.

В мае 2017 года расследование было прекращено, но Ассанж все равно боится выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь за публикации секретной информации.

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