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В Италии исчезло знаменитое горное Голубое озеро

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Теплая погода привела к тому, что в итальянских Альпах полностью исчезло горное Голубое озеро (Лаго Адзурро).
В итальянских Альпах пересохло Голубое озеро
В итальянских Альпах пересохло Голубое озеро
facebook.com/marco.pugliese

Знаменитое альпийское Голубое озеро (Лаго Адзурро) в итальянской провинции Сондрио полностью исчезло из-за рекордно теплой погоды, сообщает портал GreenMe.
 

Пересохшее озеро обнаружил фотограф Марко Пуглизе, который пришел к водоему, чтобы сделать несколько снимков.

"Возможно, было бы целесообразно начать думать о том, чтобы не тратить впустую воду", – написал он на своей странице в Facebook, опубликовав снимок озера. 

Голубое озеро пересыхает не в первый раз. В 2005 году водоем также исчез с лица Земли из-за засухи. Однако спустя два года, после искусственного наполнения, озеро снова стало заполняться водой естественным образом.

Водоем включен в список Мест природы, которые нельзя забыть, который составил Итальянский фонд защиты окружающей среды.

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Теги: Италия, озеро
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Источник: korrespondent.net

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