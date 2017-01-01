В Италии исчезло знаменитое горное Голубое озеро
Теплая погода привела к тому, что в итальянских Альпах полностью исчезло горное Голубое озеро (Лаго Адзурро).
Знаменитое альпийское Голубое озеро (Лаго Адзурро) в итальянской провинции Сондрио полностью исчезло из-за рекордно теплой погоды, сообщает портал GreenMe.
Пересохшее озеро обнаружил фотограф Марко Пуглизе, который пришел к водоему, чтобы сделать несколько снимков.
"Возможно, было бы целесообразно начать думать о том, чтобы не тратить впустую воду", – написал он на своей странице в Facebook, опубликовав снимок озера.
Голубое озеро пересыхает не в первый раз. В 2005 году водоем также исчез с лица Земли из-за засухи. Однако спустя два года, после искусственного наполнения, озеро снова стало заполняться водой естественным образом.
Водоем включен в список Мест природы, которые нельзя забыть, который составил Итальянский фонд защиты окружающей среды.
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