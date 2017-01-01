В Италии исчезло знаменитое горное Голубое озеро

Пересохшее озеро обнаружил фотограф Марко Пуглизе, который пришел к водоему, чтобы сделать несколько снимков.

"Возможно, было бы целесообразно начать думать о том, чтобы не тратить впустую воду", – написал он на своей странице в Facebook, опубликовав снимок озера.

Голубое озеро пересыхает не в первый раз. В 2005 году водоем также исчез с лица Земли из-за засухи. Однако спустя два года, после искусственного наполнения, озеро снова стало заполняться водой естественным образом.