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Президентом Эфиопии впервые стала женщина

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Опытный дипломат Сахле-Ворк Зевде стала первой женщиной-президентом африканской страны Эфиопия.
Сахле-Ворк Зевде стала главой Эфиопии
Сахле-Ворк Зевде стала главой Эфиопии
ru.wikipedia.org
В Эфиопии президентом страны впервые стала женщина. Об этом в четверг, 25 октября, сообщило AP.
 
"В патриархальном обществе, подобном нашему, назначение женщины главой государства не только устанавливает стандарты для будущего, но и нормализует женщин как лиц, принимающих решения в общественной жизни",  -заявил глава штаба премьер-министра.
 
Указано, что новоизбранный президент Сахле-Ворк Зевде является опытным дипломатом, долгое время она работала в ООН. Была первым генеральным директором отделения ООН в Найроби, а до недавнего времени - специальным представителем Генерального секретаря ООН в Африканском союзе.
 
После избрания президентом Эфиопии Зевде заявила, что сосредоточит свое внимание на объединении всех сторон для достижения мира в стране, где в последние месяцы кипит несколько этнических конфликтов.
 
Ранее в Эфиопии неподалеку от столицы страны Аддис-Абебы произошли беспорядки в этническом центре оромо, во время которых погибли минимум 23 человека.
 
В июле 2018 года лидеры Эфиопии и Эритреи провели историческую встречу по итогам которой объявили об окончании военного противостояния и заключении мира.

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Теги: президент, Африка, женщины, женщина, должность, Эфиопия
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Источник: korrespondent.net

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