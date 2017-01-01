США приостановили полеты ряда истребителей F-35 из-за неисправности

Полеты ряда истребителей пятого поколения F-35 временно приостановлены из-за неисправности в системе подачи топлива.

Министерство обороны США временно приостанавливает полеты ряда истребителей пятого поколения F-35 из-за неисправности в системе подачи топлива. Об этом со ссылкой на управление совместных программ (Joint Program Office) Пентагона сообщил в четверг, 25 октября, The Washington Examiner.

"В дополнение к ранее выявленной одной неисправной трубки (подачи топлива) в ходе анализа было выявлено еще две трубы для подачи топлива, которые необходимо проверить", - заявили в управлении.

При этом в ведомстве не стали раскрывать количество самолетов, которые прекратят полеты для прохождения проверки. По данным источника издания, их примерно два десятка.

Напомним, в конце сентября F-35B разбился в штате Южная Каролина. Тогда отмечалось, что это было первое крушения «новейшего и самого дорогого самолета США». 11 октября полеты всех истребителей F-35 были приостановлены, но вскоре были возобновлены.

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