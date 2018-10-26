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В России рухнул автомобильный мост, есть погибший

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Обрушение произошло когда по мосту проезжал большегруз. В аварии, по предварительным данным, погиб один человек.
В России обрушился мост с грузовиком
В России обрушился мост с грузовиком
instagram.com/dps.control

Автомобильный мост обрушился в Михайловском районе Приморского края во время проезда по нему фуры. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка МЧС РФ.

"Произошло обрушение моста под Осиновкой, когда по нему проезжал большегруз. Обстоятельства уточняются, проводится проверка", - сказал собеседник.

Позже российские СМИ сообщили, что во время обрушения погиб человек.

"По предварительным данным, один человек погиб. На месте происшествия продолжается разбор конструкций моста и покореженных машин", - сказал представитель Следственного управления СКР по региону.

Спасатели отметили, что для автомобилей организован объезд.

Напомним, 14 августа в Генуе обрушился пролет автомобильного моста. Обломки упали на расположенные под мостом железнодорожные пути и дома. В момент происшествия на мосту находилось более 30 авто и три грузовика. В результате аварии погибли 43 человека

Позже на Сардинии обрушился мост через пару часов после того, как местные власти запретили передвижение по нему.

 

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Теги: Россия, видео, мост, фото, авария, обрушение
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Источник: korrespondent.net

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