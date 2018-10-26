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В Китае женщина с ножом напала на детсад, ранены 14 детей

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Вооруженная кухонным ножом 39-летняя женщина нанесла ранения 14 детям у ворот детского сада в городе Чунцин.
Пострадавшие дети были госпитализированы
Пострадавшие дети были госпитализированы
fs.mingpao.com

В Китае женщина совершила вооруженное нападение на воспитанников детского сада в городе Чунцин. Об этом со ссылкой на данные правоохранительных органов сообщает в пятницу, 26 октября, китайская газета Ming Pao.

По информации полиции, нападение произошло в 09:30 по местному времени (4:30 по киевскому времени) у ворот детского сада, когда дети возвращались в здание после утренней зарядки.

"Вооруженная кухонным ножом 39-летняя женщина нанесла ранения 14 детям. Нападавшую остановили сотрудники дошкольного учреждения, после чего ее передали полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы, об их состоянии ничего не сообщается. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

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Теги: дети, Китай, ребенок, женщина, детский сад, нападение, нападения, китайцы, ранение, нож, вооруженное нападение, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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