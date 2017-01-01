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Евросоюз готовит новые санкции против России - Вена

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Новые ограничительные меры в отношении России намерены ввести из-за возможного причастия к кибератакам.
Австрия готова сотрудничать с Россией по делу о кибератаках
Австрия готова сотрудничать с Россией по делу о кибератаках
francona.com
В Евросоюзе идет обсуждение введения санкций против России из-за кибератак. Об этом заявила федеральный министр Австрии по делам Европы, миграции и иностранных дел Карин Кнайссль, сообщает Укринформ.
 

"Что касается оценки и возможностей дальнейших санкций – это сейчас как раз обсуждается", - заявила Кнайссль, комментируя вопрос о том, будет ли ЕС занимать общую позицию в реакции на кибератаки России и будет ли она поддерживать этот шаг.

Кнайсль напомнила, что Австрия осудила кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия и заявила, и что ожидает от России разъяснений и готовности сотрудничать по этому поводу.

Отметим, накануне Европарламент принял резолюцию, которой призывает усилить санкций в отношении России из-за ситуации в Азовском море.

На это в МИД России заявили, что Запад пытается разыграть очередную "пропагандистскую карту".

 

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Теги: ЕС, Австрия, санкции, кибератака, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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