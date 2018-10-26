Подписант ракетного договора заявил о новой гонке вооружений

Решение Трампа о разрыве договора свидетельствует о начале новой гонки вооружений, считает Горбачев.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев, который был одним из подписантом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил, что решение США выйти из соглашения станет началом новой гонки вооружений. Об этом он написал в колонке для The New York Times.

Горбачев в своей статье напомнил, что именно он и Рональд Рейган 30 лет назад подписали договор, благодаря которому страны отказались от двух классов ядерного вооружения. При этом экс-президент СССР отметил, что отказ США от договора не касается его личных переживаний, поскольку на кону более серьезные вопросы.

"Анонсирована новая гонка вооружений", - отметил Горбачев.

При этом он заявил, что настоящей целью администрации Дональда Трампа является избавление США от "любых обязательств, любых ограничений".



"При наличии достаточной политической воли любые проблемы соблюдения существующих договоров могут быть решены. Но, как мы видели в течение последних двух лет, президент Соединенных Штатов преследует совершенно иную цель - это освобождение Соединенных Штатов от любых обязательств, любых ограничений, и не только в отношении ядерных ракет", - написал экс-президент СССР.



Горбачев охарактеризовал подписанный им договор о РСМД как "грандиозное достижение" и обвинил Вашингтон в стремлении "уничтожить всю систему международных договоров и соглашений, которые служили основой мира и безопасности после Второй мировой войны".

При этом он указал, что США последовательно отказываются от подобных договоров. В качестве последнего примера он указал выход страны из ядерной сделки с Ираном.

Напомним, на прошлой неделе президент Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

В Кремле позже заявили, что Вашингтон пока не предпринимал никаких действий по выходу из договора о ракетах.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году.

Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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