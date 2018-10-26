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Трамп снова предложил Путину посетить Вашингтон

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Приглашение американского президента российскому передал советник Трампа по нацбезопасности во время визита в Москву.
Трамп и Путин могут встретиться в Париже 11 ноября
Трамп и Путин могут встретиться в Париже 11 ноября

Президент США Дональд Трамп пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года. Об этом сообщил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон в интервью армянской службе Радио Свобода.

Болтон передал приглашение Путину во время встречи в Москве на этой неделе.

"Мне кажется, что прогресс в отношениях с Россией бывает тогда, когда обе стороны непосредственно выкладывают, в чем заключаются их национальные интересы. Иногда мы просто не можем прийти к согласию. Но в других случаях, когда мы обсуждаем некоторые из этих вопросов, мы можем", – отметил Болтон.

После визита в Москву он отправился с визитом в Армению и Азербайджан.

Ранее Болтон сообщил, что Путин предложил Трампу встретиться в Париже, где 11 ноября пройдут торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Напомним, встреча президентов России и США прошла 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп общались тет-а-тет более двух часов, а позже приняли участие в переговорах в расширенном составе. 

 

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Теги: Россия, США, Путин, Болтон, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Asmo    26.10.2018, 12:58
Оценка:  0
Asmo
Как раз перед вторым пакетом санкций, будут решать с вазелином или без. Но вазелин еще заслужить надо.
Kraftrek    26.10.2018, 12:32
Оценка:  +5
Kraftrek
Путин обосранный ублюдок. Я бы не доверил ему должность старшего коридорного в доме пристарелых. Самый позорный ублюдок из всех ублюдков.
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