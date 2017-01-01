В России в результате наводнения погибли шесть человек

В МЧС РФ сообщают, что два человека госпитализированы, одному пострадавшему оказывается медицинская помощь.

В Краснодарском крае России в результате наводнения, вызванном ливнями, погибли шесть человек. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Капустин, пишет ТАСС.

По словам Капустина, четыре тела были обнаружены при обследовании домов в Апшеронском районе.

Как сообщил глава местной администрации Анатолий Русин, два тела также найдены в Туапсинском районе.

В свою очередь в пресс-службе МЧС РФ сообщили о трех пострадавших, а также о том, что судьба еще одного человека неизвестна.

"При проведении поисковых работ обнаружены шесть человек. Они погибли. В настоящее время два человека госпитализированы, одному пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно, неизвестна судьба одного человека", - сказали в ведомстве.

Также сообщается, что 270 жителей пострадавших от подтопления районов, включая 48 детей, находятся в шести пунктах временного размещения.

Ранее сообщалось о наводнении на юге Испании. Погиб пожарный.

Также сообщалось, что жертвами наводнения во Франции стали 13 человек.

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