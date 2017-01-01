Непослушный Трамп. Кто прослушивает президента США

Разведывательные службы США выявили, что личные звонки президента США Дональда Трампа по iPhone прослушивают разведслужбы России и Китая.

Во всяком случае, такую информацию обнародовала газета The New York Times со ссылкой на бывшие и действующие источники в американских спецслужбах.

Издание утверждает, что Россия и Китай рассчитывают получить, таким образом, информацию, которую потом используют для влияния на американскую политику.

Трамп, конечно, все отрицает. Но в США насторожились.

С кем говорит Трамп

Китай использует полученную информацию, чтобы оказать влияние на Трампа в торговой войне, утверждают источники издания. По их словам, китайцы изучают, как мыслит Трамп, какие аргументы способны его убедить, и к кому он прислушивается. С этой целью они составили список друзей Трампа, с которыми он часто общается по своему IPhone.

В него вошли, в частности, глава инвестиционной компании Blackstone Group Стивен Шварцман и игорный магнат Стив Уинн. Оба имеют связи с Китаем: Шварцман основал стипендиальную программу в университете Цинхуа в Пекине, Уинн построил развлекательный комплекс в Макао. Собеседники The New York Times отмечают, что ни Шварцман, ни Уинн, скорее всего, не знают о намерениях Китая использовать их в своих интересах.

Россия тоже прослушивает звонки Трампа по айфону. Но, по словам одного из источников The New York Times, русские, в отличие от китайцев, не предпринимают серьезных усилий для того, чтобы оказать влияние на Трампа.

Позиция спецслужб

В администрации президента США и американских спецслужбах не могут заставить Трампа отказаться от звонков по IPhoneи лишь надеются, что во время разговоров он не обсуждает секретную информацию. Их успокаивает то, что еще до прихода в Белый дом у Трампа развилась “паранойя” насчет слежки, а также то, что он редко вникает в детали предоставляемых ему разведданных и не очень хорошо осведомлен о специфике военных и разведывательных операций, пишет The New York Times.

EPA Уже и с телефоном поиграться не дают

Телефоны Трампа

Всего у Трампа три IPhone. Два из них считаются официальными: один предназначен для Твиттера и остальных приложений, второй для звонков. Функционал этих телефонов был ограничен Агентством национальной безопасности; например, с них нельзя писать сообщения и подключаться к мобильному интернету. Кроме того, у Трампа есть еще и персональный IPhone с обычным набором функций. Президент США настоял на возможности пользоваться им, потому что в нем, в отличие от официальных телефонов, можно хранить список контактов. The New York Times не пишет, какой из телефонов Трампа прослушивают Россия и Китай; вероятно, речь идет именно о персональном.

Впрочем, техническая неграмотность Трампа развеяла некоторые другие опасения, говорится в статье. "Он не пользуется электронной почтой, так что риск фишинговой атаки вроде той, с помощью которой российская разведка получила доступ к письмам Демократической партии, близок к нулю", - пишут авторы статьи.

Однако, Трамп был бы не Трампом, если бы все было так просто.

“Защита президентских телефонов порой оказывалась задачей трудной, - говорится в статье. - В прошлом году мобильный Трампа забыли в гольф-каре в его клубе в Бедминстере, Нью-Джерси, что вызвало суматоху с его поисками, рассказали два знакомых с ситуацией источника".

Каждые 30 дней Трамп должен менять два своих официальных телефона на новые, но он редко так делает, негодуя из-за неудобств. Персонал Белого дома должен настраивать новые телефоны точно так же, как и старые, но новые iPhone нельзя восстановить с помощью резервной копии со старых, поскольку в результате будут перенесены и возможные вредоносные программы.

Реакция Трампа и Белого Дома

Трамп прокомментировал информацию журналистов . У себя в Twitter он написал, что статья NYT "совершенно неверна".

"Так называемые эксперты по Трампу в The New York Times написали длинную и скучную статью о том, как я использую мобильный телефон. Она настолько непоправимо некорректна, что у меня нет времени ее исправлять. Я пользуюсь только официальными телефонами, и у меня только один официальный мобильный телефон, которым я пользуюсь редко", - отметил он.

The so-called experts on Trump over at the New York Times wrote a long and boring article on my cellphone usage that is so incorrect I do not have time here to correct it. I only use Government Phones, and have only one seldom used government cell phone. Story is soooo wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 октября 2018 г.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что сообщения издания о том, что телефоны президента США Дональда Трампа прослушивали, являются недостоверными.

Он отметил, что у Трампа нет трех телефонов. В пресс-службе добавили, что у американского лидера только один официальный правительственный iPhone, уровень безопасности которого соответствует самым передовым стандартам.

По словам Гидли, "за этим пристально следят под контролем правительства".

Реакция Китая

МИД Китая отреагировал на публикацию СМИ о прослушке iPhone президента США Дональда Трампа китайскими и российскими спецслужбами.

"Читая эту публикацию, я чувствую, что сегодня в Соединенных Штатах действительно есть люди, которые делают все возможное, чтобы получить Оскар за лучший сценарий… Нью-Йорк таймс печатает фальшивые новости", - заявила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чунинг.

Дипломат добавила, что если в США очень беспокоятся о том, что телефоны Apple прослушиваются, то они могут перейти на использование продукции китайского Huawei (крупнейшего в Китае производителя телекоммуникационного оборудования).