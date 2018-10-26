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Россия возобновляет запуски "Союзов" после аварии - СМИ

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Космический "грузовик" Прогресс МС-10 с грузом для экипажа МКС запустят 16 ноября с Байконура.
Россия возобновит запуски ракет раньше запланированного
Россия возобновит запуски ракет раньше запланированного

Первый после аварии на Байконуре запуск ракеты Союз-ФГ состоится 16 ноября. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщил Интерфаксу источник на космодроме.

"Ракета Союз-ФГ выведет с Байконура космический "грузовик" Прогресс МС-10 на два дня раньше запланированного - 16 ноября", - сказал источник.

Путь к Международной космической станции займет у корабля двое суток.

"Корабль доставит грузы для остающегося на МКС экипажа", - сказал источник.

Напомним, во время запуска пилотируемого корабля Союз с космодрома Байконур 11 октября произошла авария за две минуты после старта при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют.

Спускаемый аппарат с космонавтами совершил аварийную посадку на территории Казахстана. Экипаж - космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг - выжил. Их уже достали из капсулы с помощью техники ПЭС-1, состояние космонавта и астронавта оценивается как удовлетворительное.

 

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Теги: Россия, космос, МКС, Байконур, ракета, ракета-носитель, космический корабль, запуск ракеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мухоморище    26.10.2018, 16:17
Оценка:  0
Мухоморище
Надо будет на небо поглядывать,не дай бог опять рухлядь рухнет.
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