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Из собора в Солсбери пытались украсть Великую хартию вольностей

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Злоумышленник пытался разбить стеклянный ящик и похитить исторический документ начала 13 века.
Великую хартию вольностей пытались похитить
Великую хартию вольностей пытались похитить
telegraph.co.uk

В британском городе Солсбери полиция арестовала мужчину, который пытался ограбить местный собор. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что мужчина пытался разбить стеклянный ящик, в котором находится Великая хартия вольностей (Magna Carta) - документ 1215 года.

Правоохранители арестовали злоумышленника по подозрению в ограблении, ношении оружия и порче имущества.

По данным полиции графства Уилтшир, документ при попытке кражи не пострадал.

Великая хартия вольностей считается документом, заложившим основы правового государства с его принципом верховенства закона. Документ впервые включил королевскую власть в правовую систему, подчинив власть главы государства закону. Magna Carta защищала права и свободы не только английских феодалов, но всего свободного населения средневековой Англии. Хартия оказала огромное влияние на развитие не только английского, но и европейского правового сознания.

В 2015 году в Великобритании торжественно отмечали 800-летие документа.

Напомним, в марте в Солсбери было совершено покушение на бывшего российской шпиона Сергея Скрипаля.

Позже подозреваемые заявили, что приехали в город посмотреть на знаменитый шпиль Солсберийского собора.

 

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Теги: история, Собор, Великобритания, похищение
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Источник: korrespondent.net

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