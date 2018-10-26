В Китае впервые взлетел с воды гигантский самолет-амфибия

Сейчас самолет-амфибию AG600 готовят к серийному производству.

В водохранилище на реке Чжанхэ в Цзинмэне провинции Хубэй в Китае 20 октября 2018 года в ходе испытаний крупногабаритному самолету-амфибии AG600 удалось впервые совершить взлет с воды.

Как сообщает N+1 со ссылкой на Flightglobal,

Во время своего полета самолет выполнил несколько кругов над водным аэродромом, затем ему также успешно удалось сесть на воду.

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Таким образом, самолет-амфибия AG600 способен использовать для взлета и посадки как сухопутный аэродром, так и водную поверхность. Такая универсальность позволяет значительно расширить его зоны применения.

Испытания гидросамолета AG600 на воде проводятся с августа этого года. Они позволяют проверить работу его двигателей в условиях повышенной влажности, герметичность корпуса и все системы управления.

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Во время нового этапа проверок, начавшегося 20 октября, AG600 съехал с берега в воду, убрал шасси, после чего успешно разогнался и взлетел. После посадки на воду самолет выпустил шасси, а затем выехал на берег.

Длина гидросамолета AG600 составляет 37 метров, а размах крыла - 38,8 метра. Максимальная взлетная масса самолета составляет 53,5 тонны. Он может выполнять полеты на расстояние до 5 тысяч километров. Китайский самолет-амфибия способен перевозить до 50 человек и выполнять полеты на скорости до 570 километров в час.

Стоит отметить, что свой первый испытательный полет разработанный Китаем самолет-амфибия AG600 совершил в южно-китайской провинции Гуандун в декабре 2017 года.

Как сообщалось 25 октября, военные США случайно сбросили броневик с самолета.