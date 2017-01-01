МИД Греции эвакуировали из-за подозрительного пакета

На улице у здания греческого ведомства на момент происшествия находились около 70 сотрудников.

В греческих Афинах полиция провела эвакуацию из здания Министерства иностранных дел страны из-за подозрительного пакета, присланного по почте. Об этом сообщает местное издание Ekathimerini в пятницу, 26 октября.

Как отмечается, пиротехники прибыли на место инцидента. На улице у здания греческого ведомства на момент происшествия находились около 70 сотрудников.

По информации Reuters, сотрудники полиции перехватили взрывчатку.

Бомбы для критиков Трампа. Большой скандал в США

Накануне в США некоторым политикам пришли посылки со взрывными устройствами. Агенты Федерального бюро расследований США в общей сложности обнаружили 10 подозрительных посылок, в которых могли находиться взрывные устройства.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet