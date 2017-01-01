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МИД Греции эвакуировали из-за подозрительного пакета

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На улице у здания греческого ведомства на момент происшествия находились около 70 сотрудников.
Здание МИД Греции в Афинах
Здание МИД Греции в Афинах
Getty Images

В греческих Афинах полиция провела эвакуацию из здания Министерства иностранных дел страны из-за подозрительного пакета, присланного по почте. Об этом сообщает местное издание Ekathimerini в пятницу, 26 октября.

Как отмечается, пиротехники прибыли на место инцидента. На улице у здания греческого ведомства на момент происшествия находились около 70 сотрудников.

По информации Reuters, сотрудники полиции перехватили взрывчатку.

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Теги: бомба, Греция, эвакуация, МИД, взрывчатка, посылка
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Источник: korrespondent.net

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