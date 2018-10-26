Президента Молдовы в пятый раз отстранят от должности

Додон отказывается подписать и обнародовать несколько законопроектов, принятых парламентом.

Президент Молдовы Игорь Додон будет отстранен от должности в пятый раз. Об этом в пятницу, 26 октября, заявил председатель парламента страны Андриан Канду, передает Noi.md.

По его словам, причиной этому послужил очередной отказ президента промульгировать (подписать и обнародовать) два законопроекта, принятых парламентом. В частности, Додон повторно отказался промульгировать проект о передаче участка, на котором расположен Республиканский стадион, посольству США в Молдове, а также проект о праздновании 9 мая Дня Европы наряду с Днем победы.

Также председатель парламента предположил, что Додон намерен отклонить и новый Кодекс телевидения и радио, из-за чего правящая коалиция вынуждена будет вновь требовать отстранения его от должности и передачи его полномочий премьер-министру Павлу Филипу.

"Этого не должно происходить. Каждый из нас, нравится нам это или нет, должен исполнять свои обязанности, предусмотренные Конституцией. Что значит не делать то, что написано в законе?!" - отметил председатель парламента.

Вотметим, за время президентства Додона отстраняли от исполнения обязанностей уже четыре раза. В последний раз - в октябре. Его полномочия были приостановлены после того, как Додон дважды не согласовал кандидата на пост министра обороны.

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