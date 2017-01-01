Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЕС хочет видеть в Украине министерство по реформам

Комментариев: 0
В ЕС приветствуют усилия правительства Украины по обновлению Стратегии реформирования госуправления.
ЕС хочет видеть в Украине министерство по реформам
УНН

Европейский союз (ЕС) призвал Украину создать министерство по реформам. Об этом говорится в заявлении представительства ЕС.

"Европейский союз внимательно следит за развитием последних событий с внедрением реформ государственного управления в Украине. Достигнут значительный прогресс, однако нужно сделать еще больше. ЕС подтверждает готовность и в дальнейшем оказывать финансовую поддержку в госбюджет Украины, так, на основе уже имеющихся хороших результатов, в 2018 было выделено 15,5 миллионов евро", - говорится в заявлении.

Кроме того, в ЕС приветствуют усилия правительства Украины по обновлению Стратегии реформирования госуправления. Также Евросоюз поддерживает усовершенствованную процедуру набора новых государственных служащих на должности специалистов по реформам. При этом отмечается, что набор госслужащих на должности специалистов по реформам требует активного привлечения соответствующих министерств.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что реформа образования в Украине сейчас является самой важной, и первые изменения уже можно увидеть в школе.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, Украина-ЕС, Евросоюз, реформы, министерство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь