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Трамп пригрозил ужесточить меры против нелегальных мигрантов

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Президент США отметил, что США ежегодно тратят на нелегальную миграцию миллиарды долларов.
Трамп может ужесточить меры против нелегальных мигрантов
Трамп может ужесточить меры против нелегальных мигрантов

Президент США Дональд Трамп пригрозил ужесточить политику в отношении нелегальных мигрантов, если демократы продолжат препятствовать его инициативам в конгрессе. Об этом в пятницу, 26 октября, он написал на своей странице в соцсети Twitter.

"Демократы должны дать нам голоса, чтобы принять сильные (но справедливые) законы. Если этого не произойдет, мы будем вынуждены действовать намного жестче", - написал президент.

Трамп отметил, что США ежегодно тратят на нелегальную миграцию миллиарды долларов. Он предупредил, что "это не будет продолжаться".

 

 

Ранее Трамп резко раскритиковал миграционную политику в Европе.

Также он пообещал сократить помощь государствам в Центральной Америке и назвал марш мигрантов в Мексике вызовом для своего государства.

 

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Теги: США, конгресс, миграция, Трамп, мигранты, нелегальная миграция, Дональд Трамп, миграционная политика, демократы, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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