Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Турция требует экстрадиции подозреваемых в убийстве Хашукджи

Комментариев: 0
После гибели в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашукджи, в Саудовской Аравии были задержаны 18 подозреваемых.
Президент Эрдоган требует судить виновных в убийстве Хашукджи в Турции
Президент Эрдоган требует судить виновных в убийстве Хашукджи в Турции
dpa

Прокуратура Стамбула в рамках расследования дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи направит запрос об экстрадиции 18 подозреваемых, задержанных в Саудовской Аравии.

Соответствующие документы уже подготовлены, сообщило Анатолийское информационное агентство в пятницу, 26 октября.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что виновные в убийстве Хашукджи должны предстать перед судом в Стамбуле. В пятницу Эрдоган сообщил, что 28 октября в Турцию прибудет "высокопоставленный саудовский прокурор", который встретится с турецким коллегой, расследующим убийство Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле.

Турецкий президент вновь подчеркнул, что убийство Хашукджи - отнюдь не "банальное дело", и призвал Саудовскую Аравию установить, кто отдел приказ убить журналиста.

Сегодня стало известно, что старший сын убитого Хашукджи покинул территорию Саудовской Аравии.

Источник: Русская служба DW

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Саудовская Аравия, Турция, журналист, убийство, Эрдоган
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь