Берлин не будет поставлять оружие Саудовской Аравии

Саудовские власти должны предоставить информацию об обстоятельствах гибели журналиста Джамаля Хашукджи.

Германия не намерена снабжать оружием Саудовскую Аравию в том случае, если саудовские власти не предоставят информацию об обстоятельствах гибели журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Праге в пятницу, 26 октября.

"Необходимо четко установить все обстоятельства трагического инцидента (смерти журналиста). И если этого не произойдет, мы не будем поставлять вооружение Саудовской Аравии", - сказала она.

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Приостановка должна распространиться и на существующие контракты, заявил председатель внешнеполитического комитета бундестага, христианский демократ Норберт Реттген. Берлин изучает процедуру в отношении одобренных на экспорт товаров в сфере вооружений, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Мас поставил под вопрос экспорт оружия саудитам.

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