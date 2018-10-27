Лукашенко: Мы никогда не придем в Украину на танке

Украина всегда будет мощной, процветающей и единой, но надо уметь договариваться, считает президент Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что его страна никогда не будет представлять военную угрозу для Украины. Об этом он сказал на Форуме регионов, который прошел в Гомеле, передает Белта.

"Я не мог не затронуть эту тему в силу того, что Беларусь со всех сторон втянули в эту проблему. И я хочу, чтобы вы знали нашу позицию: мы если и придем с севера к вам (я хочу, чтобы это некоторые военные в Украине услышали), то на комбайнах, тракторах, троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танках," - сказал Лукашенко.

"Мы не просимся ни посредниками, ни миротворцами. Мы просто за вас переживаем. И если мы что-то сможем и можем для вас сделать, мы готовы. Я вообще не приемлю, когда украинскую землю некоторые пытаются использовать как разменную монету. Украина всегда будет мощной, процветающей и единой, но надо уметь договариваться. Сегодня надо прекратить братоубийственную войну - мы к вашим услугам", - резюмировал белорусский лидер.

"Мы хотим, чтобы эта благодатная земля, богатейшая по своим ресурсам и с супертрудолюбивыми людьми, была процветающей. Она такой и будет," - добавил Лукашенко.

Напомним, 26 октября Порошенко и Лукашенко встретились в Гомеле на Форуме регионов. По итогам встречи Лукашенко заявил, что между двумя странами нет неразрешимых проблем.

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