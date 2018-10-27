Посетители магазина устроили давку за сушилки по акции
Жители Оренбурга устроили потасовку в одном из местных супермаркетов, объявивших скидки на сушилки для белья. Видео опубликовано в youtube.
На нем пожилые мужчины и женщины толкаются и оскорбляют друг друга, не обращая внимания на то, что их снимают. Можно заметить, что люди собрались у магазина заранее, чтобы успеть совершить "выгодное приобретение".
Пользователи сети разделились при этом на два лагеря. Кто-то пристыдил пенсионеров за недостойное поведение. А кто-то наоборот – поддержал, оправдывая пожилых низким доходом и отсутствием возможностей.
Ранее в белорусском Гродно в первый день работы нового магазина second hand случилась давка на входе.
На Тайване крыса вызвала давку в вагоне метро
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Этим пенсионерам еще нужно КрымВовочкин и войну на Донбассе, в Сирии оплачивать.
А теперь еще и новую гонку вооружений им же оплачивать и убытки российских олигархов компенсировать.