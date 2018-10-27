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Посетители магазина устроили давку за сушилки по акции

Комментариев: 1
На видео пенсионеры толкаются и оскорбляют друг друга, не обращая внимания на то, что их снимают.

Жители Оренбурга устроили потасовку в одном из местных супермаркетов, объявивших скидки на сушилки для белья. Видео опубликовано в youtube.

На нем пожилые мужчины и женщины толкаются и оскорбляют друг друга, не обращая внимания на то, что их снимают. Можно заметить, что люди собрались у магазина заранее, чтобы успеть совершить "выгодное приобретение".

Пользователи сети разделились при этом на два лагеря. Кто-то пристыдил пенсионеров за недостойное поведение. А кто-то наоборот – поддержал, оправдывая пожилых низким доходом и отсутствием возможностей.

Ранее в белорусском Гродно в первый день работы нового магазина second hand случилась давка на входе. 

На Тайване крыса вызвала давку в вагоне метро

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Теги: Россия, видео, скидки, давка, магазин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
PereZX    27.10.2018, 03:27
Оценка:  0
PereZX
Что смешного?
Этим пенсионерам еще нужно КрымВовочкин и войну на Донбассе, в Сирии оплачивать.
А теперь еще и новую гонку вооружений им же оплачивать и убытки российских олигархов компенсировать.
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