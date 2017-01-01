Умер любимый корги Елизаветы II - СМИ

Питомцу по кличке Уиспер было 12 лет, и он скончался от болезни, которая начала развиваться несколько недель назад.

Последняя собака любимой породы британской королевской семьи - вельш-корги пемброк - умерла в Виндзорском замке. Об этом сообщила газета Daily Express.

Питомцу Уисперу было 12 лет, и он скончался от болезни, которая начала развиваться несколько недель назад. Отмечается, что у королевы остались еще две собаки, Кэнди и Вулкан, однако они метисы корги и таксы.

Королева взяла на попечение корги в 2016 году после того, как умер ее предыдущий владелец - егерь в королевской резиденции Сандрингем Билл Фенвик. Его жена ухаживала за питомцами королевы по время ее отъездов.

Уиспер был последней собакой, чья родословная велась от первой собаки, Сьюзен, которую Елизавете II на 18-летие в 1944 году подарил ее отец, Георг VI (1895-1952). Максимальное число собак этой породы, которыми владела королева, достигало 13, однако несколько лет назад она приняла решение не заводить новых питомцев. 92-летний монарх опасается, что после ее смерти они останутся без хозяйки.

Ранее в Виндзорском замке скончалась собака породы корги по кличке Уиллоу, принадлежавшая королеве Великобритании Елизавете II. Собаке было почти 15 лет, ее усыпили из-за болезни.

Королевский юбилей вызвал рост популярности собак корги

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet