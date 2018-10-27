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В США испытали новую систему перехвата ракет

Комментариев: 1
Это уже второе успешное испытание разрабатываемой США и Японией системы противовоздушной обороны Aegis.
США и Япония создали новую систему ПРО
США и Япония создали новую систему ПРО
USNavy

Американские военные успешно испытали систему перехвата ракет средней дальности. Об этом сообщает портал министерства обороны США Stars and Stripes.

Испытания проходили у западного побережья Гавайских островов c ракетного эсминца USS John Finn.

Сообщается, что тестовая ракета была сбита ракетой класса SM-3 Block IIA, являющейся частью системы ПРО Aegis.

“Это - превосходное достижение и ключевая веха в возвращении SM-3 Block IIA”, - приводятся заявил глава MDA, генерал Сэм Гривз.

Издание отмечает, что это второе успешное испытание разрабатываемой США и Японией системы ПРО Aegis. В сентябре японский эсминец успешно сбил ракету также у Гавайских островов.

Напомним, на прошлой неделе президент Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

В Кремле заявили, что Вашингтон пока не предпринимал никаких действий по выходу из договора о ракетах.

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Теги: армия и вооружение, США, ракеты, запуск ракеты, ПВО
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Комментариев (1)
medved3558    27.10.2018, 12:06
Оценка:  +2
medved3558
а в раисе в это время всё падает или не взлетает
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