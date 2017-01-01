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Трамп: худшее, что случалось с Россией - моя победа на выборах

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При этом глава США заявил, что намерен поладить с Россией, Китаем и КНДР.
Трамп намерен "добиваться результатов"
Трамп намерен "добиваться результатов"
EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявил, что “худшее событие“ для России - это его победа на выборах в 2016 году. Об этом он заявил на встрече со своими сторонниками в Северной Каролине, сообщает Fox News.

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При этом глава США заявил, что намерен поладить с Россией, Китаем, КНДР и рядом других стран, с которыми есть напряженности.

“Худшее, что случалось с Россией - моя победа на выборах. Но в то же время поладить с Россией, Китаем, и, честно говоря, с КНДР, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными - это хорошая, а не плохая вещь. Мы будем продолжать добиваться результатов“, - сказал Трамп.

Напомним, 26 октября Дональд Трамп снова пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года. 

Ранее, Владимир Путин заявил об опасности возобновления гонки вооружений, если США выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и пригрозил Европе, если она разместит американские ракеты на своей территории.

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Теги: Трамп, США, Россия, Путин, выборы
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