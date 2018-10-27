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В США произошла стрельба в синагоге

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Подтверждена гибель четырех человек. Есть сведения, что число жертв может доходить до семи или восьми.

В американском городе Питтсбург в штате Пенсильвания произошла стрельба в здании синагоги. Об этом в субботу, 27 октября, пишет CBS.

Отмечается, что стрелок ворвался в здание, когда там было особенно многолюдно - в субботу многие верующие пришли в синагогу для молитвы.

На данный момент подтверждена гибель четырех человек. Есть сведения, что число жертв может доходить до семи или восьми.

Данных о количестве пострадавших пока нет.

Как сообщает телеграмм-канал Mash, стрелка задержали. Среди погибших два офицера полиции.

 

 

Ранее в городе Веллингтон в штате Флорида во время школьного матча по американскому футболу произошла стрельба.

Также сообщалось, что в городе Фэллон штата Невада местный житель открыл огонь в мормонской церкви. Один человек погиб.

 

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Теги: США, стрельба, убийство, жертвы, синагога, пострадавшие, верующие
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Источник: korrespondent.net

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