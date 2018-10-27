В США произошла стрельба в синагоге
В американском городе Питтсбург в штате Пенсильвания произошла стрельба в здании синагоги. Об этом в субботу, 27 октября, пишет CBS.
Отмечается, что стрелок ворвался в здание, когда там было особенно многолюдно - в субботу многие верующие пришли в синагогу для молитвы.
На данный момент подтверждена гибель четырех человек. Есть сведения, что число жертв может доходить до семи или восьми.
Данных о количестве пострадавших пока нет.
Как сообщает телеграмм-канал Mash, стрелка задержали. Среди погибших два офицера полиции.
#BreakingNews Reports of an active shooter in a synagogue in Squirrel Hill. Huge police presence pic.twitter.com/vodOAuEBsu— Lori Houy (@WPXI_Lori) 27 октября 2018 г.
Ранее в городе Веллингтон в штате Флорида во время школьного матча по американскому футболу произошла стрельба.
Также сообщалось, что в городе Фэллон штата Невада местный житель открыл огонь в мормонской церкви. Один человек погиб.
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