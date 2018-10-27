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Стрельба в синагоге в США: число погибших возросло до восьми

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Стрельба произошла в синагоге Древо жизни. В результате погибли по меньшей мере восемь человек.
Стрелок сдался полиции
Стрелок сдался полиции
twitter.com/CLovingoodWTAE

В результате стрельбы в синагоге в американском городе Питтсбург в штате Пенсильвания погибли 8 человек. Об этом в субботу, 27 октября, сообщает KDKA2.

Подозреваемый в стрельбе сдался правоохранителям. Сейчас его допрашивают.

Отмечается, что среди погибших трое полицейских.

Ранее была подтверждена гибель четырех человек в результате стрельбы в синагоге Питтсбурга.

Ранее в городе Фэллон штата Невада местный житель открыл огонь в мормонской церкви. Один человек погиб.

 

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Теги: США, стрельба, жертвы, синагога, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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