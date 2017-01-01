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В Стамбуле завершился саммит по Сирии

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Лидеры Германии, Турции, Франции и России впервые собрались в таком формате. Встреча продолжалась более двух часов.
Завершился четырехсторонний саммит по Сирии
Завершился четырехсторонний саммит по Сирии

В Стамбуле завершился четырехсторонний саммит по Сирии, в котором принимали участие лидеры Германии, Турции, Франции и России. Об этом в субботу, 27 октября, пишет Life.

Отмечается, что встреча продолжалась более двух часов в главном зале дворца Вахдеттин.

Как пишет Интерфакс, встречу планировалось провести еще в сентябре, однако долго не удавалось согласовать из-за разных графиков ее участников.

 

 

Ранее РФ обвинила США в атаке дронов на базу в Сирии.

 

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Теги: Россия, Турция, Франция, Сирия, Германия, саммит, фото, Стамбул, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, Россия в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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