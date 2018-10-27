Кошка забралась на подиум во время модного показа в Турции
В Стамбуле бездомная кошка забралась на подиум во время модного показа Esmod International Fashion Show и прошлась во время дефиле вместе с моделями. Об этом в субботу, 27 октября, пишет Лента со ссылкой на Indianexpress.
Один из очевидцев выложил ролик на YouTube.
На кадрах видно, как животное усаживается посередине подиума и вылизывает лапы, затем пытается играть с проходящими мимо моделями. После этого животное прошлось по подиуму.
Судя по видео, животное никто не пытался прогнать.
Ранее было опубликовано видео с кошкой, которая покорила пользователей своей вежливостью.
Также ранее кот с грозным взглядом влез в кадр, когда его хозяйка хотела сфотографировать нового питомца.
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