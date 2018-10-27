Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кошка забралась на подиум во время модного показа в Турции

Комментариев: 0
Кошка уселась на подиуме и принялась вылизывать лапы. Потом она пыталась поймать за ноги проходящих вокруг нее моделей.

В Стамбуле бездомная кошка забралась на подиум во время модного показа Esmod International Fashion Show и прошлась во время дефиле вместе с моделями. Об этом в субботу, 27 октября, пишет Лента со ссылкой на Indianexpress.

Один из очевидцев выложил ролик на YouTube.

На кадрах видно, как животное усаживается посередине подиума и вылизывает лапы, затем пытается играть с проходящими мимо моделями. После этого животное прошлось по подиуму.

Судя по видео, животное никто не пытался прогнать.

Ранее было опубликовано видео с кошкой, которая покорила пользователей своей вежливостью.

Также ранее кот с грозным взглядом влез в кадр, когда его хозяйка хотела сфотографировать нового питомца.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: курьезы, Турция, животное, видео, модель, показ, кошка, Стамбул, модные показы, показ мод, видео youtube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь