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В Армении мужчина пытался взорвать себя в здании правительства

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Мужчина ворвался в здание правительства страны с гранатой в руке и попытался себя подорвать.
В руках у мужчины была граната
В руках у мужчины была граната

Мужчина вечером в субботу, 27 октября, попытался проникнуть в здание правительства Армении и там же подорвать себя. Об этом сообщил пресс-секретарь Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Самсон Галстян, пишет ТАСС.

Отмечается, что мужчина 1975 года рождения с гранатой пытался проникнуть в здание. Осуществлявшие дежурство сотрудники СНБ республики обезвредили его.

По словам Галстяна, мужчину доставили в СНБ, в следственном департаменте спецслужбы возбуждено уголовное дело. Мотив подозреваемого выясняется.

Ранее в Бельгии мужчина в поясе со взрывчаткой подорвал себя на футбольном поле.

Также сообщалось, что в Словении, возле здания Национальной ассамблеи, мужчина угрожал совершить самоубийство.

 

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Теги: Армения, мужчина, взрыв, правительство, граната
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Источник: korrespondent.net

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