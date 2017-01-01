Трамп призвал ужесточить закон о смертной казни

Американский президент США Дональд Трамп после стрельбы в синагоге Питтсбурга заявил о необходимости ужесточения закона о смертной казни.



Президент США Дональд Трамп в субботу, 27 октября, заявил, что власти должны ужесточить закон о смертной казни после инцидента со стрельбой в Питтсбурге, сообщает телеканал

Президент США Дональд Трамп в субботу, 27 октября, заявил, что власти должны ужесточить закон о смертной казни после инцидента со стрельбой в Питтсбурге, сообщает телеканал CBS Pittsburgh

"Такие люди (как нападавший в Питтсбурге – ред.) должны заплатить максимальную цену. Это нужно остановить", – сказал американский лидер.



По словам Трампа, произошедшее в Питтсбурге оказалось более серьезным, чем он предполагал.



"Я поговорил с мэром и губернатором, чтобы уведомить их, что федеральное правительство всегда поддерживало и будет их поддерживать", – отметил Трамп.



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