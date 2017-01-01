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Стрельба в синагоге в США: число жертв увеличилось

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Число погибших при стрельбе в синагоге американского города Питтсбург возросло до десяти человек.
В США произошла очередная стрельба
В США произошла очередная стрельба

Как минимум 10 человек погибли в результате стрельбы в синагоге в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания). Об этом сообщает агентство Associated Press в Twitter. 
 
Ранее сообщалось о восьми погибших и шести пострадавших. Власти Питтсбурга пока не делали официальных заявлений о числе жертв в результате инцидента.
 
Напомним, 27 октября мужчина открыл стрельбу в синагоге Питтсбурга во время субботней службы. В тот момент, в помещении находились от 60 до 100 человек. Стрелок сдался полиции после того, как был ранен. Его мотивы пока не известны, проводится расследование.

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Теги: США, стрельба, жертвы, синагога
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Источник: korrespondent.net

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