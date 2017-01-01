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Саммит по Сирии: принята итоговая декларация

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Турция, Франция, Россия и Германия подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии.
В Стамбуле состоялся саммит по Сирии
В Стамбуле состоялся саммит по Сирии


Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Франции Эммануэль Макрон, глава России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии. Об этом говорится в принятом по итогам переговоров на саммите по Сирии в Стамбуле совместном заявлении политиков, опубликованном на сайте Кремля.

"Президенты и канцлер рассмотрели последние события в связи с конфликтом в Сирии и выразили общую озабоченность в связи с исходящими от него угрозами и рисками как для региональной, так и глобальной безопасности и стабильности; подтвердили свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН", – говорится в документе.

В декларации также отмечается, что стороны "выразили свою решимость отвергнуть сепаратистские планы, направленные на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран".

По Сирии нанесены новые авиаудары, десятки погибших

Ранее сообщалось, что США началиразработку плана политического переходного периода для Сирии.

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Теги: Сирия, саммит, декларация, Конфликт в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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