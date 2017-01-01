Президента Ирландии переизбрали на второй срок
Действующий президент Ирландии Майкл Хиггинс переизбран на второй срок по результатам всеобщего голосования.
Действующий президент Ирландии Майкл Хиггинс переизбран на второй семилетний срок. По результатам всеобщего голосования, состоявшегося 26 октября, он набрал 56% голосов, пишет The Irish Times.
На втором месте оказался бизнесмен Питер Кейси, он набрал 23,1% голосов.
68-летний Майкл Хиггинс является членом социал-демократической Лейбористской партии Ирландии. Он получил высшее образование (политология и социология) в университетах Ирландии, США и Великобритании.
Направлением общественной деятельности президента Иралндии является продвижение ирландской культуры и гэльского языка.
Ранее сообщалось, что действующий лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва победил на выборах президента. Кроме того, стало известно, что Дональд Трамп намерен намерен принимать участие в президентских выборах в США в 2020 году.
Направлением общественной деятельности президента Иралндии является продвижение ирландской культуры и гэльского языка.
Ранее сообщалось, что действующий лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва победил на выборах президента. Кроме того, стало известно, что Дональд Трамп намерен намерен принимать участие в президентских выборах в США в 2020 году.
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