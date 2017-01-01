Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Президента Ирландии переизбрали на второй срок

Комментариев: 0
Действующий президент Ирландии Майкл Хиггинс переизбран на второй срок по результатам всеобщего голосования.
Президента Ирландии Майкла Хиггинса переизбрали на второй срок
Президента Ирландии Майкла Хиггинса переизбрали на второй срок

Действующий президент Ирландии Майкл Хиггинс переизбран на второй семилетний срок. По результатам всеобщего голосования, состоявшегося 26 октября, он набрал 56% голосов, пишет The Irish Times.
 
На втором месте оказался бизнесмен Питер Кейси, он набрал 23,1% голосов.
 
68-летний Майкл Хиггинс является членом социал-демократической Лейбористской партии Ирландии. Он получил высшее образование (политология и социология) в университетах Ирландии, США и Великобритании.

Направлением общественной деятельности президента Иралндии является продвижение ирландской культуры и гэльского языка.

Ранее сообщалось, что действующий лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва победил на выборах президента. Кроме того, стало известно, что Дональд Трамп намерен намерен принимать участие в президентских выборах в США в 2020 году.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: президент, Ирландия, выборы президента, президентские выборы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь