Будущее Асада должен определять народ Сирии – Эрдоган

По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, судьбу Башара Асада должен решать народ Сирии.



Судьбу президента Сирии Башара Асада должен решать народ страны. Об этом в субботу, 27 октября, заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает

Судьбу президента Сирии Башара Асада должен решать народ страны. Об этом в субботу, 27 октября, заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости

"На наш взгляд, это человек, который уничтожил миллион своих граждан. Мы хотим, чтобы это было закончено", – сказал турецкий президент, однако подчеркнул, что судьбу Асада должен решать народ Сирии.



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