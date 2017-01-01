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Будущее Асада должен определять народ Сирии – Эрдоган

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По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, судьбу Башара Асада должен решать народ Сирии.
Эрдоган высказался о судьбе Асада
Эрдоган высказался о судьбе Асада

Судьбу президента Сирии Башара Асада должен решать народ страны. Об этом в субботу, 27 октября, заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.
 
"На наш взгляд, это человек, который уничтожил миллион своих граждан. Мы хотим, чтобы это было закончено", – сказал турецкий президент, однако подчеркнул, что судьбу Асада должен решать народ Сирии.
 
Напомним, 27 октября в Стамбуле состоялся четырехсторонний саммит по Сирии. Лидеры Турции, Франции, России и Германии подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии, а также целям и принципам Устава ООН.

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Теги: Сирия, Эрдоган, Асад, Конфликт в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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